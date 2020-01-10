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خبير عسكري يحذر المواطنين من الاشتراك في حروب الجيل الرابع

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن حروب الجيل الرابع تقوم على 4 أنواع، وهى تقسيم الجيوش وتفتيتها، والحصار الاقتصادي للدول، والعمليات النفسية من خلال نشر الشائعات.

وأشار "الغباري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن خطورة الشائعة أنها تعتمد على عرض جزء من الحقيقة وجزء ليس حقيقيا، ومن هنا تحدث البلبلة، منوها بأن اتساع استخدام وسائل التواصل، ساهم في سهولة انتشار الشائعة.

وطالب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، المواطن أن يدقق فيما يشاهده، ويطلع عليه على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحته قبل تصديقها، حيث تهدف الشائعات لهدم الدولة وإسقاطها.
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خبير عسكري حروب الغباري الجيل الرابع أخبار مصر

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