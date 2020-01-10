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نيوم تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي 1441 للتوظيف اليوم 10/1/2020 | اعرف الآن موعد التسجيل وشروط القبول
الجمعة 10/يناير/2020 - 11:42 ص
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نيوم تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي 1441 للتوظيف اليوم 10/1/2020 | اعرف الآن موعد التسجيل وشروط القبول
افتتح أمس الخميس 9/1/2020 باب التسجيل في برنامج نيوم للابتعاث الداخلي لطلاب السنة النهائية في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتتواصل باستمرار عملية التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم عبر رابط الموقع الإلكتروني، وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم وعدد الطلاب المشمولين ومعايير وشروط القبول تابعونا.
موعد التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم
بدأت بكثافة كبيرة عملية تسجيل برنامج نيوم للابتعاث الداخلي، والتي من المقرر أن يستمر تقديم نيوم حتى يوم 18 يناير 2020، حيث توفر نيوم وظائف للخريجين الذين يجتازون برنامج الابتعاث بتفوق.
معايير القبول في برنامج نيوم للابتعاث الداخلي
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة.
- يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل أو ليس مرتبطًا بعمل آخر.
- يجب أن يكون المتقدم من أحد المدن أو المحافظات أو القرى التابعة لـ"منطقة نيوم أو منطقة تبوك" و(الأولوية تكون لسكان منطقة نيوم).
- يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها.
- الحصول على درجة 4 في اختبار أيلتس أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية للتسجيل في السنة التحضيرية.
- الحصول على درجة 6 في اختبار أيلتس أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية لبدء برنامج البكالوريوس بعد إنهاء السنة التحضيرية.
- اجتياز الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلات الأكاديمية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- يجب أن لا تقل النسبة الموزونة للمتقدم عن 75% في الثانوية العامة وتحتسب كما يلي:
* %40 من نسبة الثانوية العامة.
* %30 من درجة القدرات.
* %30 من درجة التحصيلي.
عدد الطلاب المشمولين في بعثة نيوم
وفي وقت سابق، كانت شركة نيوم كشفت أن عدد الطلاب المشمولين في برنامج نيوم للابتعاث الداخلي سيصل إلى 250 طالبًا من جامعة الأمير مقرن، حيث سيتم تأهيلهم بالتعاون مع جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والي التي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.
وأعلن مشروع نيوم توفير عدد من أبناء السعودية القادرين على تلبية احتياجات نيوم من الوظائف لشغلها بكوادر وطنية، وتوفر نيوم وظائف لهم بعد التخرج للعمل في وظائف مشروع نيوم المخصصة للسعوديين.
شروط القبول في برنامج منح نيوم للابتعاث الداخلي:-
- 70% للنسبة الموزونة.
- 30% لإجادة اللغة الإنجليزية.
رابط التقديم أو التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم
ويمكنكم الآن التقديم أو التسجيل في برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي 1441 من خلال موقع نيوم الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
نيوم تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي 1441 للتوظيف اليوم 10/1/2020 | اعرف الآن موعد التسجيل وشروط القبول
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