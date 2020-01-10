نيوم تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي 1441 للتوظيف اليوم 10/1/2020 | اعرف الآن موعد التسجيل وشروط القبول

موعد التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم

بدأت بكثافة كبيرة عملية تسجيل برنامج نيوم للابتعاث الداخلي، والتي من المقرر أن يستمر تقديم نيوم حتى يوم 18 يناير 2020، حيث توفر نيوم وظائف للخريجين الذين يجتازون برنامج الابتعاث بتفوق.

معايير القبول في برنامج نيوم للابتعاث الداخلي





- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.





- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة.





- يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.





- يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل أو ليس مرتبطًا بعمل آخر.





- يجب أن يكون المتقدم من أحد المدن أو المحافظات أو القرى التابعة لـ"منطقة نيوم أو منطقة تبوك" و(الأولوية تكون لسكان منطقة نيوم).





- يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها.





- الحصول على درجة 4 في اختبار أيلتس أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية للتسجيل في السنة التحضيرية.





- الحصول على درجة 6 في اختبار أيلتس أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية لبدء برنامج البكالوريوس بعد إنهاء السنة التحضيرية.





- اجتياز الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلات الأكاديمية.





- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.





- يجب أن لا تقل النسبة الموزونة للمتقدم عن 75% في الثانوية العامة وتحتسب كما يلي:





* %40 من نسبة الثانوية العامة.





* %30 من درجة القدرات.





* %30 من درجة التحصيلي.



