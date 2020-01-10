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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:34 ص
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الأرصاد
الأرصاد
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حذر خبراء الأرصاد من طقس اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020، مع احتمالية سقوط المطار والانخفاض في درجات الحرارة.

توقعات الأرصاد

وقالت الأرصاد الجوية: "سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحياناً تمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد".

الأرصاد تحذر

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس 

ولفتت الأرصاد إلى أن الرياح، ستؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد.

بيان الأرصاد

واختتمت الأرصاد في بيانها بشأن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة: "تكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية".

درجات الحرارة اليوم: 

القاهرة         "9- 17"

الإسكندرية    "11– 17"

قنا           "05- 17"

الأقصر      "06- 17"

أسوان       "09– 17" 

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