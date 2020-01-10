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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الزمالك وزيسكو بث مباشر zamalek NOW كورة لايف zamalek MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:33 ص
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يلا شووت مشاهدة الزمالك وزيسكو بث مباشر
يلا شووت مشاهدة الزمالك وزيسكو بث مباشر
الفجر الرياضي
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واستبعد الجهاز الفني كلا من محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة وخالد بوطيب وكريم بامبو وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا لأسباب مختلفة.



ويطمح الزمالك  إلى استمرار الانتصارات وضمان التأهل الأفريقي من بوابة زيسكو، للحصول على دفعة كبيرة لتحسين مركزه أكثر في جدول ترتيب الدوري المحلي والعودة للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها.



وتحمل المباراة أهمية كبيرة للاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يعني تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، حيث سيرفع الفوز رصيد الفريق إلى 7 نقاط، فيما يتجمد رصيد زيسكو عند نقطتين قبل جولتين من النهاية، وفي المباراة الأخرى يلتقي مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط مع أول أغسطس الأنجولي متذيل الترتيب برصيد نقطتين.


يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي يبحث الزمالك خلالها عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.

يرصد "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا :
تُقام مباراة الزمالك وزيسكو فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة ، 10 / 1 / 2020، على ستاد السلام ، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

ترتيب الزمالك في المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا
الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي ن وتعادل امام زيسكو الزامبي وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط

ترتيب زيسكو في المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا
 فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي.

قائمة الزمالك لمباراة زيسكو
 أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، إسلام جابر، أشرف بن شرقى، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

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