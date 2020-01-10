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أستاذ اقتصاد: مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن توفر السلع الأساسية للمواطنين تصب في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، فضلا عن وجود مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك سلع استراتيجية يصل الاحتياطي لها إلى أكثر من 3 شهور، وهو مؤشر إيجابي، ويؤكد على وجود حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويرسخ معنى الولاء والمواطنة والانتماء لدى المواطن.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن مصر تشهد نمو اقتصادي شهدت به مؤسسات اقتصادية عالمية، معتبرا أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
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ثمار الإصلاح الإصلاح الاقتصادي أستاذ اقتصاد أخبار مصر

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