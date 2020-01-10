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دفن جثة مواطن لقي مصرعه في حادث تصادم بالقاهرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة المرج الجزئية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارة " ميكروباص" "وتوك توك"، وتسليم الجثة لذويه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالقرب من كوبري محمد نجيب.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء سير التوك توك، فوجئ بعبور شخصين للشارع، وحاول تفاديهما فاصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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