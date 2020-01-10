التنسيق الحضاري: 7 آلاف مبنى بمصر "ذات قيمة" (فيديو)

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن القاهرة الفاطمية ذات طبيعة خاصة، ويتم التعامل معها بآلية الحفاظ على طابعها المعماري المتميز، موضحًا أن هناك رؤية لوزارة الآثار للنهوض بالمناطق التاريخية تتمثل في إعادة استخدام البيوت الأثرية في وظائف تسمح باستمرار صيانتها دون تغيير ملامحها المعمارية التي سجلت على أساسها كأثر، وهذه الرؤية تعيد للمباني الأثرية الحياة وتحافظ عليها.





وأوضح "أبو سعدة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أي مشروع يتم تنفيذه في المناطق الأثرية عليه الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري.



