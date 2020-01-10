Advertisements
التنسيق الحضاري: 7 آلاف مبنى بمصر "ذات قيمة" (فيديو)
الجمعة 10/يناير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن القاهرة الفاطمية ذات طبيعة خاصة، ويتم التعامل معها بآلية الحفاظ على طابعها المعماري المتميز، موضحًا أن هناك رؤية لوزارة الآثار للنهوض بالمناطق التاريخية تتمثل في إعادة استخدام البيوت الأثرية في وظائف تسمح باستمرار صيانتها دون تغيير ملامحها المعمارية التي سجلت على أساسها كأثر، وهذه الرؤية تعيد للمباني الأثرية الحياة وتحافظ عليها.
وأوضح "أبو سعدة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أي مشروع يتم تنفيذه في المناطق الأثرية عليه الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن مصر على مستوى محافظات الجمهورية بها أكثر من 7 آلاف مبنى مسجلين ذات قيمة، وحتى يتم الحفاظ عليهم لابد أن يكون لهذه المباني بُعد اقتصادي واستثماري وإعادة توظيف واستثمار للحفاظ عليه، حتى لا يكون مبنى يمثل قيمة لكنه ساكن ليس به أي نشاط، مشددًا على أن معظم عمارات القاهرة الخديوية ذات قيمة ومباني معمارية متميزة، ولا ينبغي ترك هذه المباني بدون صيانه أو استخدام.
Advertisements