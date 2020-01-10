المرصد السوري: طائرات مجهولة تستهدف ميليشيات موالية لإيران في البوكمال





قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية العراقية





وأضاف المرصد، أن انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، دون مزيد من التفاصيل.





ورصد المرصد في أمس الخميس، قصفاً من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.





وكانت طائرات مسيرة قصفت بلدة المجاودة استهدفت، أمس الأول الأربعاء، بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، الأربعاء، نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.





ويأتي ذلك في إطار الترقب والحذر من الضربات الأمريكية المحتملة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.





وكان المرصد السوري، رصد تغيير تمركزات الميليشيات الموالية لإيران وانتقالها إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور.