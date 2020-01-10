الطالع الفلكى الجُمعَه 10/1/2020..أمُور طَبِيعيّة!

*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى التاسعة و 21 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 1 طوبة قبطى ، 10 كانُون ثَانِ رُومى، 15 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية ، إيزيس ترى أوزاير بعد غياب،يوم سعادة واحتفالات فى ثقافة قدماء المصريين، أدخل السعادة لقلب أسرتك.





قال الحكيم المصرى: -وماله يبَابَا ؟ لمّا تقسُوعليهم مَنْتَا بَبَاهُم، ومَن يَكُ حازِماً فَلْيَقُسُ أحياناً على من يَرْحَمُ.(من مسرحيّة إنها حقاً عائلة مُحترمة-1979)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج السّرطان- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى السّرطان فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الجدى ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام التّاسعة و 21 دقيقة ليلاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج السّرطان ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى السّرطان يحكمه القمرأمومى العاطفة بمعنى أنها عاطفة الحنان والعطف وليست عاطفة الشهوة والجسد ، طاقة هذا البدر مُناسبة للصفح والغفران عمّن أساء إليك ، الإحسان للفقراء والأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة ، إنقاذ القطط والكلاب الضالة من البرد القارس ولو بتوفير وجبات دافئة لهم ،الجدى فى المواجهة ترابى لايعترف إلا بالواقعية والملموس و بدرهذا الشهرمفيد للتخفيض من عناد شخص أوعقد جلسات الصلح بين العائلات ، كما أنه مُفيد لتقويم الأطفال تربويّاً بأسلوب حازم لكنه خالٍ من الخشونة ليتقبلونه بكل رضا وسعادة.

هذا البدر سيتعرّض لخسوف جزئى بسبب وقوعه فى منطقة ظل الأرض ويبدأ فى السابعة و 7 دقائق ويصل ذروته فى التاسعة و 10 دقائق وينتهى فى الحادية عشرة و 12 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، تأثير هذا الخسوف على صفات بدر السّرطان (قد) يتمثّل فى حجب علاقة الحنان بشكل مُؤقّت بين أم وإبنها أو أب وابنته بقصد التربية أوالتعرّض لخربشة قط يُعانى البرد والجُوع أثناء إطعامنا له و كلها أمور طبيعيّة لاتجعلنا ننفر من علاقتنا الأسريّة ولا من عمل الخير.





بدربُرج السّرطان يمتص صفات الذّئب والذى يشتهر بحنانه على أطفاله وزوجته الوحيدة التى لايتزوج غيرها ،الدّفاع عن الصغار بشراسة واستماتة ،قدرة عظيمة على التحمّل فعظام الذّئب هى الأقوى على الإطلاق،أداء الواجبات الزوجيّة بأفضل صورة مُمكنة ،هكذا يمدّك بدر هذا الشهر خصوصاً لمواليد بُرج السّرطان ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الجَوْزَاء- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الجوْزَاء وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج القوس ، ماذا يعنى هذا؟





لأن الجوزاء يحمل صفتىْ الإزداوج فهو برج الإتصال والإنفصال ومع حدوث الخسوف المُرتِقَبْ فربما هناك فرصة للإنفصال عن علاقة مُؤذية أو إنهاء عادة سيئة ، مغادرة وظيفة لوظيفة أخرى أو الإبتعاد عن شلّة سيئة الطباع ، هذا البدر ومع حدوث الخسوف مُفيد لعمل عملية تنظيف شاملة بمنزلك للتخلص من الخردوات وتنظيف المنزل لإتاحة مساحة نظيفة واسعة جديدة كافية لتقبل ديكور جديد جميل ، وكذلك حياتك الشخصيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*فى ثقافة التنجيم الهندى لايُنصح ببدء مشاريع، أسفار، زيجات، الطبخ ،عمليّات جراحية وقت الخسوف ويُفضّل أداء تلك الأنشطة بعد مُضىّ 72 ساعة على إنتهاء الخسوف لضمان تلاشى الإرتجاجات السّيئة إن وُجِدَت ، الإغتسال بعد إنتهاء الخسوف ومسح أرضيّة المنزل بماء مالح وحرق البخور مُفيد لإزالة أيّة إرتجاجات سلبيّة تكون لحقت بالمنزل فى ثقافتهم ، بمشيئة الله تَعَالى.





*البدر المُكتمل لشهر يناير

فى ثقافة قبائل جينكان سكّان أميريكا الشمالية الأصليين الهنود الحُمر يُسمّى بدر الذّئب حيث تكون الذئاب فى قمّة غضبها بسبب إكتمال القمر بدراً وقلّة الطعام المعروض، وبسبب البرودة الشديدة وبسبب الجوع فالثلوج تجعل مُعظم سكّان الغابة مُختبئة ، البعض الآخر سمّاه البدر المُكلّل بالثلوج لكنّ تم الإتفاق على نقل تلك التسمية لبدر شهر فبراير.





*بُوشى بُورْنِيمَا ، إحتفاليّة فى الهند

بُوشى بُورنيما إحتفاليّة تحل اليوم فى الهند باكتمال بدرهذا الشهر القمرى ، بورنيما تعنى البدر المُكتمل وبُوشى لقب بدر هذا الشهر وفيه يتوجّه الهندوس لنهر الغانج للغطس فيه قُبيْل شروق الشمس للتطّهر من ذنوبهم ويستمر التوجّه من هذا البدر وحتى إكتمال البدر القادم (ماغْ) وهو البدرالأكثر أهميّة ، لكن غطسة اليوم الأهم فى ثقافتهم ، كما أن التصدّق بالمال وتقديم الوجبات الغذائيّة المجانية فى المعابد الهندوسيّة للفقراء تُعتبر من أهم طقوس هذا الإحتفال.





*النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ،التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)

طوبه أول شهور إنبات الزّرع بعد أشهرالفيضان وتتخلله الأمطار الغزيرة، الأمطار فى كل الحضارات ترمز للرّزق والتّطهيرمن الخالق سُبْحَانَهُ وَتَعَالى لنا، بالتالى هو وقت مُلائم فى ثقافة قدماءالمصريين للبدء بالإغتسال من المعاصى والآثام بالتوازى مع الأمطارالتى تكفل مساعدتنا على تلك المُهمة، طاقة زمانيّة ملائمة لهذا نشاط فبالتوازى مع البرودة وهطول الأمطارستكون مُضطراً للإنكماش داخل منزلك وليس لك نشاط مُناسب سوى التنسّك والتطهير فبرودة الجوّ الشديدة كفيلة بمنعك عن الحركة،النشاط الجنسى فى تلك البرودة تقل كفاءته عن المُعتاد لذلك كان المثل المصرى الشهير (الإسم طوبة والفعل أمشير) للتدليل على شخص يُمثّل التنسّك والهدوء والطهارة مثل شهر طوبه لكن أفعاله عنيفة مليئة بالأتربة والعواصف مثل شهر أمشير أبو الزعابير،من أشْهَرْالأمثلة المصريّة الشعبيّة الدّارجة عن شهر طوبه "طوبة يخلى الصّبيّة كَرْكُوبَة" دلالة على إنكماش البنات داخل الملابس الثقيلة ليبدون فى مظهرهنّ الخارجى تماماً مثل الجدّات.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عبّرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الثور: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع،حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.





برج الجوزاء: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه سنوات عمرك فاجعلها مُلوّنة بأزهى الألوان قدر إمكانك.





برج السّرطان: العمل الخدمى لمساعدة الآخرين وارد،لا تنتظر أن يطلب ضعيف مساعدتك بل بادر بالمساعدة فقد تجد هذا الضعيف يمدّ يد المساعدة يوماً ما.





برج الأسد: السكينة والهدوء فى منزلك بمشيئة الله تَعَالى ،إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهما ترفع معنوياتك عالياً.





برج العذراء : كلامك له مفعول البلسم أوالمرهم لمُداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.





برج الميزان: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.

برج العقرب: تتنقّل بين أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ، زيارة المرضى والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك، بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.





برج الجدى: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد المراهقين المقصّرين، غلّف نصائحك بورقة ناعمة لتجد الصّدى المرغوب.





برج الدّلو: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الحوت: الإغتسال وأداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قد يكون لحق بك من مقابلة بالأمس القريب.



