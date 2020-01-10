السفير السعودي لدى اليمن: بدء ثاني مراحل اتفاق الرياض





أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق الرياض"، واتفقا على مسودة سيبدأ تنفيذها من اليوم الجمعة، حيث تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.





وقال السفير السعودي، في سلسلة تغريدات على موقعه في تويتر، إن "المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوماً في كل محافظة من تاريخ التوقيع".





كما تتضمن المرحلة الثانية، "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن"، على أن يعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور "محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق".





وبين أن هذه المرحلة، تأتي كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن "اتفاق الرياض" بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، مشيداً بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق.



