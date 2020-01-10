بـ"فستان فوق الركبة".. إنجي المقدم تتحدى برودة الشتاء

تحرص الفنانة إنجي المقدم على التواصل مع مُحبيها بشكل دائم، ومُشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



نشرت إنجي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان كل قصير باللون البينك، به فيونكة كبيرة باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم الدرامية مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، بطولة إنجي المقدم، داليا مصطفى، إياد نصار، أمانى كمال، مي سليم، عزوز عادل،فريدة سيف النصر، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول.



والجدير بالذكر أن إنجي المقدم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، إدوارد، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، مي سليم، هادي الجيار، سلوى عثمان، محمد ممدوح، ريم سامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.