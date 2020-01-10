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10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر مجانًا ZAMALEK MATCH

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، مواجهة قوية مع نظيره فريق زيسكو الزامبي اليوم الجمعة 10 يناير 2020 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

نتائج الجولة الثالثة من مجموعة الزمالك :-

وكان الفريق الأبيض قد تعادل في الجولة الماضية مع زيسكو في زامبيا بهدف لكل فريق، بينما تعادل فريق مازيمبي مع أول أغسطس بنفس النتيجة.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو :-

 

-  تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك على التردد الأرضي

 

- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

 

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

 

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

 

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

 

- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

 

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

 

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

 

- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

 

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

 

- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

 

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو :-

 

وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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