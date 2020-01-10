الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على بعض المحافظات اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها بشأن طقس اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم.





حالة الطقس





وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار على بعض محافظات جمهورية مصر العربية اليوم، تصل إلى حد الغزارة على بعض المناطق.





أمطار غزيرة ومتوسطة





وقالت: "أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد".





رياح وأتربة





وتابعت: "والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد".





اضطراب الملاحة





وأضافت: "وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد".





درجات الحرارة اليوم الجمعة على مصر وبعض المدن والبلدان العربية:







