رئيس الوزراء الياباني يتجه إلى الشرق الأوسط ويحث على الهدوء

سيزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الشرق الأوسط ابتداءً من يوم السبت، على أمل تخفيف حدة التوترات الإقليمية المتزايدة بين الولايات المتحدة، وإيران.



وكانت الرحلة موضع شك بعد أن ردت طهران على الهجوم على قاسم سليماني من خلال إطلاق وابل من الصواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق، مما أثار مخاوف من حرب شاملة.



ولكن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا قال اليوم الجمعة، إن رحلة 11-15 يناير ستكون إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان سوف تمضي قدما، حيث يسعى آبي أيضًا إلى شرح قرار طوكيو بنشر سفينة عسكرية وطائرتي دوريات إلى المنطقة "ضمان سلامة السفن ذات الصلة اليابان".



ومع تضاؤل المخاوف من اندلاع صراع كامل - على الرغم من تحطم طائرة ركاب قد يكون سببها صاروخ إيراني - قرر الزعيم الياباني المضي في الزيارة.



وصرح سوجا "لتجنب تصعيد الموقف المتوتر في الشرق الأوسط، (آبي) سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث".



وأضاف "في كل من الدولتين، نعتزم طلب التعاون لضمان إمدادات مستقرة للطاقة وسلامة السفن".



وفي الشهر الماضي، قالت اليابان إنها سترسل مدمرة للقيام بأنشطة استخباراتية إلى جانب طائرتي دوريات من طراز P-3C إلى الشرق الأوسط ولكنها لن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.



ولقد قطعت اليابان خطًا جيدًا في موازنة تحالفها الرئيسي مع واشنطن وعلاقاتها ومصالحها الطويلة الأمد مع إيران.



وكانت في السابق مشترًا رئيسيًا للخام الإيران، ولكنها أوقفت عمليات الشراء امتثالًا للعقوبات الأمريكية المفروضة بعد إنهاء واشنطن من جانب واحد للاتفاقية النووية في مايو 2018.



ولقد حاول آبي في الأشهر الأخيرة القيام بدور الوسيط بين حليف اليابان للولايات المتحدة وإيران، وزيارة طهران واستقبال الرئيس حسن روحاني في طوكيو في ديسمبر. حسبما ذكر "ديجيتال جورنال".



