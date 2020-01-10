توفيق عكاشة يكشف موعد الحرب العالمية الثالثة

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن إيران لم تخطر أمريكا، بأنها ستطلق صواريخا على قاعدة عين الأسد، ولكنها أخطرت العراق قبل العملية بدقائق،منوها بأن ما يحدث بين إيران وأمريكا هو مقدمة لما سيحدث في هذه المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية.



وأضاف أن ما حدث بين أمريكا وإيران على مدار الأيام الماضية هو مقدمة للحرب العالمية الثالثة، معقبا: "مينفعش أمريكا تدخل في حرب مع إيران، لأن مينفعش الفيل يدخل في حرب مع النملة، ولكن النملة ممكن تكون سبب في دخول أطراف تؤدي لقيام الحرب".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الفترة ما بين 2020 حتى 2025 ستشهد أرض الأديان، انطلاق الحرب العالمية الثالثة، وتعرف لدى المسيحيين بحرب "هير مجدون".