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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-1-2020 في الأسواق

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:31 ص
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أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-1-2020 في الأسواق على استقرارها في السوق المحلى وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20%، وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وجاءت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق النحو التالي:

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 

 تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو.
تراوحت سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
تراوحت سعر كيلو السجق ما بين 110-125 جنيها
تراوح سعر كيلو اللحم الضأن عند نحو 125 وحتى 150 جنيهًا
تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
تراوح سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.
تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.
تراوح سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
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