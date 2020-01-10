"نزيف حاد بالمخ" يُنهي حياة فتاة سقطت من الدور الـ6 بالقاهرة

وكشف التقرير الطبي المبدئي لجثة الفتاة، أنه توجد كسور متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف حاد بالمخ مما أدى إلى وفاتها، ولا توجد شبهة جنائية.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار في السلام، فانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.



وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وتم استدعاء أهليتها لتسلم الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تواصل نيابة السلام الجزئية، التحقيق في واقعة وفاة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمساكن أطلس، في مدينة السلام.