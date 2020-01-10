درجة الحرارة في الطائف.. هذه توقعات الأرصاد في جميع محافظات مكة

شهدت درجة الحرارة في الطائف، اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020، تراجعًا كبيرًا على مرتفعات الشفا والهدا فيما كان جبل اللوز في تبوك على موعد مع تساقط الثلوج، وذلك تزامنًا مع تراجع درجة الحرارة في عدد من مدن المملكة اليوم الجمعة.





تراجع درجة الحرارة في الطائف وتجمد المياه

وقام العديد من المواطنين السعوديين بتشر مقطع فيديو عبر موقع التغريدات "تويتر" توثق تجمد المياه بعد تراجع درجة الحرارة في الطائف إلى واحد تحت الصفر خلال الصباح، وذلك عقب تراجع درجات الحرارة واستمرار الأجواء الشتوية الباردة محذرين من تقلبات في حالة الطقس على عدة مناطق.





وقال صالح الشيخي خبير الطقس، عبر حسابه في "تويتر"، عن درجة الحرارة في الطائف : "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".



وأضاف الشيخي : "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية"، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع؛ بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.



حالة الطقس اليوم في السعودية

وتوقع التقرير الصادر عن الأرصاد الجوية حول احوال الطقس اليوم في السعودية أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.





كما توقعت الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في السعودية أن تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة والتي تتسبب في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة على المرتفعات.





ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك خاصة جبل اللوز وجبل علاقان -ومرتفعات الظهر مع استمرار تراجع درجات الحرارة.