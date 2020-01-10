توفيق عكاشة: هذا ما سيحدث لو وقعت حرب بين مصر وإيران

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القدرات العسكرية الإيرانية والتركة "كارتونية"، معقبا: "بيشتغلوا بالميليشيات، والمتفجرات، والقنابل اليدوية.. وأردوغان عامل فيلم".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن إيران لو خاضت حربا ضد مصر، فأن الجيش المصري قادر على إنهاء الحرب في 24 ساعة، حيث أن هناك فارق بين القوات المسلحة المصرية، وبين قوة كرتونية.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، "لما الرئيس الأمريكي يقول للإيرانيين في المؤتمر الصحفي عملتم اللي أنتم عايزينه، يبقوا مش متفقين، ولكن سابهم يعملوا اللي هما عايزينه لقياس القدرات الصاروخية الإيرانية".

