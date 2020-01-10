Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. جوكر الهلال على أعتاب النصر

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:11 ص
Advertisements
فريق الهلال
فريق الهلال
أميرة فطيم
Advertisements


أشارت تقارير صحفية، إلى سعي إدارة نادي النصر، لضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي التعاون حاليا ولاعب الهلال سابقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت التقارير أن إدارة نادي النصر، قدمت عرضا مغريا إلى النجم عبدالمجيد السواط، لاعب التعاون، لضمه في الميركاتو الشتوي.

موقف عبد الله السواط من الانتقال إلى النصر:-

أوضحت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية للانضمام إلى العالمي؛ لدخوله فترة الستة أشهر في عقده مع التعاون.

يذكر أن السواط لقب بالجوكر أثناء تواجده في فرؤق الهلال، لقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وانضم السواط "24 عاما" إلى فريق التعاون، في صيف 2017، قادما من صفوف الهلال، بعقد يمتد ل3 سنوات.

وشارك عبدالمجيد السواط مع التعاون في 52 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحارفين، برصيد 29 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، فيما يأتي غريمه التقليدي الهلال في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويتواجد التعاون في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تسريب.. الكشف عن نص حديث ميسي وفيليكس الناري (مفاجأة غير متوقعة)

منذ نصف ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:27 ص

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

04:36 ص

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

09:57 ص

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

08:23 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status