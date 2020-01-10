4500 جنيه راتب تقاعد لورثة عامل توفي بالأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في الحصول على راتب تقاعد لورثة العامل المتوفي "خميس. م" نظرًا لوفاته على الرغم من أنه في إجازة، في حدود 285 دولار، أي ما يوازي 4500 جنيه مصري، فضلا عن 16 ألف جنيه مصري مصاريف جنازة.



وكان الوزير، قد كلف المستشار طلعت محمد السيد المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.



وقام المستشار العمالي بتقديم شكوى للضمان الاجتماعي بمحافظة الكرك، بأحقية المتوفي "خميس. م" في صرف راتب تقاعد لورثته، وقد استجابت أمانة الضمان الاجتماعي، وتم صرف راتب التقاعد المذكور لورثه المرحوم، فضلا عن مصاريف الجنازة.

