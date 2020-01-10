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"شامخ".. يقترب من المليون مشاهدة خلال 15ساعة (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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حقق فيديو كليب "شامخ" الذي طرحته الفنانة أصالة، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" نسبة مشاهدة عالية، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول، وحققت أكثر من 824 ألف مشاهدة في ما يقرب من يوم واحد منذ طرحها أمس الخميس.


جاءت هذة الأغنية، بعد يومين من أنفصالها عن بشكل رسمي، من المخرج طارق العريان والد أبناءها، وذلك بعد زواج دام أكثر من ١٤ عامًا، رغم طلب أصلة من جمهورها عدم التدخل في تفاصيل الأمر، حرصا على مشاعري اللتي هلكت ومشاعر أولادي.


تدور أحداث الاغنية في شكل درامي، لكن أصالة كتبت تغريدة على تويتر لجمهورها ووضحت أنها ليست ضعيفة، ولا مخزولة وقالت:"كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم ..شكراً لكلّ قلب احتوانى، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلى، وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".


ويذكر أن الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.


وعلى جانب أخر تحيي الفنانة أصالة اليوم حفلا خيريًا بأحد فنادق مصر الجديدة بالتحديد مسرح فندق هيلتون هليوبوليس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، والذى تعود أرباحه للتبرعات لعلاج مريضات السرطان، تحت شعاى "بعشق حياتي" والذى تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء "BGICS".



يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان في قربك، يحتوي الألبوم على 10 أغاني، نوعت فيما بينهم بين الرومامسي والحزين وهم :" حالة كركبة، يوم و يومين، جابوا سيرتة، جدًا جدًا، حاجة ماتخصكش، حيطة سد، مابقاش سر، نكتة بايخة.
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