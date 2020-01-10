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رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصيره في القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "ننتظر نهاية الموسم من أجل حسم المصير فمن الممكن أن يكون هناك تغييرات وتطورات في هذا الشأن، فأفضل تأجيل هذا الحديث لنهاية الموسم الكروي.

وأوضح رمضان أن أي لاعب يحلم بالاحتراف في الخارج وأن هذا الحلم كان يراوده منذ السنوات الماضية قبل انتقاله إلى صفوف ستوك سيتي.

وأشار إلى أنه يركز في الوقت الراهن مع النادي الأهلي من أجل تحقيق البطولات وأن مسألة استمراره في الأهلي من عدمها لم يتم الحديث فيها من قبل مسئولي الأهلي حتى الآن.

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