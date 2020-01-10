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قبل افتتاحه.. تعرف على محتويات المعبد اليهودي بالإسكندرية

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:00 ص
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المعبد
المعبد
حسام زيدان
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"إلياهو هنابي" أو المعبد اليهودي، يقع في شارع النبي دانيال بمحطة الرمل، ومسجل كأثر بالقرار رقم 16 لسنة 1987 ويمثل أهمية للطائفة اليهودية بالإسكندرية.

وتأتي أهمية المعبد، من الأسطورة المحيطة به، وهي أن النبى إلياهو (يعتقد أنه أحد أنبياء بنى إسرائيل)، قد ظهر بعد وفاته لعدد من رجال الدين اليهود، في المكان المقام عليه المعبد الآن.

ويرجع إنشاء المعبد إلى عام 1881م، وهو التاريخ المدون على اللوحة التأسيسية ومنشئ المعبد غير معروف.

ويقع المدخل الرئيسي للمعبد، في الواجهة الغربية ويعلوها نجمة سداسية وكتابات عبرية.

وشيد المعبد من الداخل، على الطراز البازيليكي، وهو طراز يقسم المساحة المستطيلة إلى أروقة متجاورة بواسطة صفوف من الأعمدة.

وهي خمسة أروقة بواسطة أربعة صفوف من الأعمدة، أوسعها الأوسط، كل صف من سبعة أعمدة ضخمة شاهقة الارتفاع ذات قواعد رخامية وتيجان كورنثية بزخارف نباتية.

الرواق الأوسط 8 أمتار، وعرض كل رواق من الأربعة أجنحة 4 أمتار، والأوسط أكثر اتساعًا وارتفاعًا ويغطيه سقف من الأقبية المتقاطعة التى تشبه التخطيط الصليبي بينما أسقف باق الأروقة مسطحة وفي مركز الأقبية المتقاطعة دائرة بداخلها زخرفة ورقة الأكانتس "شوكة اليهود"

بينما يقع الدولاب المقدس، بداخل الهيكل المشيد من الرخام وعلى جانبيه أعمدة رخامية تحمل عقود نصف دائرية، ويحتوى الدولاب المقدس على 63 سفر من الأسفار اليهودية.

البيما أو الخورس وهي كلمة من الأصل اليونانى خورس XOPOΣ وتعني جوقة منشدين أو مرتلين، ويقع أمام الهيكل.

وظهر هذا الخورس أول مرة في أوائل القرن السابع الميلادى بالكنيسة الرئيسية في دير الأنبا أرميا بجبانة سقارة وهو مخصص لجوقة المرتلين والشمامسة بالكنيسة وهم المعروفون بالكورس.

والخورس عبارة عن المساحة المستطيلة التى تمتد أمام الهياكل فيما يلى الصالة وامتداده من الشمال للجنوب وعادة ما يفتح على الصالة وعلى الهياكل بفتحات تعلوها عقود.

والفراغ أسفل العقود يغلق بالحواجز أو الحجب الخشبية أو أبواب في الفتحات الجانبية ويعلو الخورس عن أرضية الصالة من 10 إلى 30 سم وبداخل المعبد صفوف متراصة من المقاعد الخشبية لجلوس المصلين تحمل أسماهم أسماء المصلين.

وعلى يسار الهيكل بابان، أحدهما يؤدى إلى المكتبة والآخر يؤدى إلى حجرة خادم المعبد وللمعبد نوافذ من الزجاج المعشق الملون ويتدلى من السقف مجموعة من الثريات الزجاجية والفضية لإنارة المعبد سمك حوائط المعبد 48سم وارتفاعها ما بين 12.30 إلى 18.30م.

ويعد المعبد تحفة معمارية فنية وحسب مراقبين سيضيف المعبد الكثير من الزخم السياحي بعد افتتاحه وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بكل الآثار المصرية على أرضها سواءً كانت آثار مصرية قديمة أو يونانية ورومانية أو يهودية أو مسيحية أو إسلامية.
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