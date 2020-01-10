وصلة رقص لتوفيق عكاشة في حفل زفاف نجله (فيديو)

أحتفل مساء أمس الإعلامي توفيق عكاشة، بحفل زفاف نجلة بإحدي الفنادق الكبرى بالقاهره، وذلك بحضور عدد كبير من المشاهير في مصر.





وظهر توفيق عكاشة، وهو يرقص مع نجلة وسط اصدقائة في أجواء مليئًا بالفرح والسعادة، التي ظهرت على ملامح وجه.







وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى، اللذان تفاعل حضور الحفل مع أغنياتهما.