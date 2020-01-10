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هي الأدنى بمكة.. درجة الحرارة في الطائف تسجل 3 تحت الصفر

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:25 ص
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درجة الحرارة في الطائف
درجة الحرارة في الطائف
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تشهد المملكة العربية، بدءًا من اليوم الجمعة، تسجيل أقل درجة حرارة، بحسب توقعات خبراء الأرصاد.

درجة الحرارة في الطائف

ويتوقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تكون درجة الحرارة في الطائف 3 تحت الصفر، لتسجل أقل درجة في تاريخ المملكة.

درجة الحرارة في الطائف هي الأقل

وقال الشيخي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر غدٍ الجمعة والسبت، ودرجة الحرارة في الطائف تحت الصفر، تبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا".

درجات الحرارة في المملكة

وتابع: "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".

درجات الحرارة في بعض المحافظات

وأردف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية".

استمرار الانخفاض

وتستمر درجات الحرارة بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع، وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.


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