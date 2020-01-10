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مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، الخدمات على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، إضافة إلى حركة الطرق البعيدة عن طريق كاميرات المراقبة بالتنسيق مع المسئولين.

ونبه، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، وذلك بهدف إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، وذلك على مدى 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية:01221110000 24021233

وكما نشرت الإدارة، الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، إضافة إلى نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات، لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.
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