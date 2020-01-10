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فالنسيا ضد الريال 3/1 في كأس السوبر الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:11 ص
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فالنسيا ضد الريال
فالنسيا ضد الريال
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فالنسيا ضد الريال 3/1 في كأس السوبر الإسباني

فالنسيا ضد الريال، تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مباراة هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

اهداف مباراة فالنسيا ضد الريال

وافتتح ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق الألماني توني كروس بتسديدة مباشرة يفشل الحارس في التصدي لها، وأضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية تسكن على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للملكي.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم الكرواتي لوكا مودريتش في إضافة ثالث أهداف الملكى فى الدقيقة 65 من تصويبة رائعة على يمين حارس فالنسيا، وسجل دانييل باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/3 للميرنجي. 

ويواجه ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب على اتليتيكو على برشلونة أمس بنتيجة 2/3.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني، بنظامه الجديد هذا الموسم فى السعودية، بمشاركة أندية برشلونة، أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى الدوري الإسباني الموسم الماضى، بالإضافة إلى فالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا. 

وبدأ ريال مدريد مباراته أمام فالنسيا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد الريال في كأس السوبر الإسباني:-

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