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تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية ، اقتراب صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

 

وذكرت شبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘، أن يوفنتوس اقترح على برشلونة إجراء صفقة تبادلية بضم مهاجمه الشاب أليخاندرو ماركيز، مقابل إرسال ماتيوس بيريرا في الاتجاه المعاكس نحو كاتالونيا.

 

وكشف الصحفي الشهير جيرارد روميرو بإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية عن تطورات جديدة بشأن العملية التبادلية التي يجرى الاتفاق عليها حاليًا بين برشلونة ويوفنتوس.

 

وأوضح روميرو أن الصفقة التبادلية ستكون عبارة عن انتقال أليخاندرو ماركيز من برشلونة إلى يوفنتوس، في حين أن برشلونة يريد ضم اثنين من شباب يوفي وهما المهاجم كالي سيني ولاعب خط الوسط ماتيوس بيريرا.

 

وأكد روميرو أن العملية قيد التنفيذ لأجل موازنة الحسابات، حيث يريد يوفنتوس لاعب ثانِ وهو خوان ميراندا المعار إلى شالكه حاليًا، لكن ميراندا يرفض أن يكون جزء من هذه العملية.

 

وعلى ما يبدو أن برشلونة يريد ضم المهاجم كالي سيني من يوفنتوس لتدعيم الفريق الرديف مع احتمالية رحيل أبيل رويز.

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