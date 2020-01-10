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سلمى حايك تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Like a Boss بنيويورك

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها المثيرة بحفل جوائز جولدن جلوب، عادت النجمة سلمى حايك لتأسر القلوب بظهورها بإطلالة أنيقة حفل العرض الخاص لفيلمها الجديد Like a Boss.


ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور سلمى للعرض الخاص، ومعها نجمات الفيلم روز بيرن وتيفاني هاديش، في ظل حضور إعلامي وجماهيري كبير.

وتشارك كل من سلمى حايك وتيفاني هاديش، في الظهور بإطلالة سوداء، في حين ظهرت روز بيرن بإطلالة وردية أنيقة من تصميمات ماركة أليكس مابيل.


وكانت سلمى حايك من ضمن الفنانين الذين قدموا حفل جوائز جولدن جلوب الذي أقيم مطلع الاسبوع الجاري، وشاركها في تقديم الحفل عدد مميز من الفنانين منهم دانيال كريج ومارجو روبي، وبيرس بروسنان والنجمة أنا دي أرماس، والنجم هارفي كيتل، والنجمة مارجو روبي والنجم تيم ألين.
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