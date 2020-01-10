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باتريك ستيورات نجم مجلة Variety بعدد فبراير

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:17 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختارت مجلة Variety النجم البريطاني القدير باتريك ستيورات ليكون نجما لغلاف عددها الجديد المقرر صدوره لشهر فبراير القادم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، غلاف عدد المجلة الذي زينه النجم البالغ من العمر 79 عام، ملحق بفيديو ترويجي لعدد المجلة والحوار المثير الذي أجراه للعدد.

ويستعد النجم باتريك ستيورات للعودة قريبا لدوره بسلسلة "ستار تريك" الشهيرة عن حروب الفضاء، وذلك عبر مسلسل جديد يذاع على قنوات cbs الأمريكية.

وأعترف باتريك في حواره مع المجلة، بتقبله لتقدمه في العمر، وعدم قدرته على تأدية دور Jean-Luc الذي قدمه بأفلام "ستار تريك" على مدار ما يزيد عن 17 عام.

وأكد على أنه كان في حاجة لتقبل التقدم في العمر وإدراك أن هناك أشياء لم يعد قادرا على القيام بها، وأن عودته بمسلسل "ستار تريك" القادم قد تكون الأخيرة.
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