طرح الإعلان الترويجي الأول للجزء الجديد من فيلم الرعب The Boy 2







ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي، الذي تكشف من خلاله، طرح الفيلم رسميا بصالات العرض السينمائية بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بداية من يوم 21 من فبراير القادم.







وتجسد النجمة كيتي هولمز، في الفيلم شخصية باسم "ليزا"، أم في الـ 41 من عمرها، لطفل يدعى "جود"، يجسد دوره الطفل "كريستوفر كونفري".



ويخرج الفيلم الذي تأجل طرحه من قبل لأكثر من مرة، المخرج "برنت بل"، وتدور أحداثه حول أسرة قررت الانتقال للعيش في نزل Heelshire Mansion، حتى أكتشف الطفل "جود" وجود الدمية المسكونة Brahms.



تألقت النجمة كيتي هولمز ففي الإعلان الترويجي الأول للجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير The Boy، الذي طرحته شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية stx عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.