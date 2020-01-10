فايلر يستقر على خطة اصطياد بلاتينيوم

يؤدي النادي الأهلى، اليوم الجمعة، مرانه الأخير فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية هرارى، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروى أبطال إفريقيا.

واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، على خطة اللعب أمام بطل زيمبابوى ويحفظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لتحقيق الفوز من أجل الصعود للدور التالى واستكمال رحلة استعادة لقب دورى الأبطال.

وكان فايلر قد ضم 20 لاعبا لقائمة الفريق أمام بلاتينيوم، وهم : محمد الشناوى، وشريف إكرامى، وعلى لطفى، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولى، وإليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى قفشة، وجيرالدو، وأجايى، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم كهربا.