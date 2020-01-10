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راغب علامة لنجله :"الحمد لله إنك جعلتني فخور بك جدًا"

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان راغب علامة رسالة لنجله، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر راغب صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة نجله لؤي، وعلق على الصورة قائلاً :"حبيب روحي وعمري لؤي، في مثل هذا اليوم في سنة ٢٠٠١ ،ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين".

وتابع راغب قائلاً :" حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك إنك تمسكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن".

وأضاف راغب :" والآن أصبحت رجلاً أفتخر به، الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل، والحمدلله أنك جعلتني فخورًا بك جدًا،فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به ، أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية، أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام".

وفي سياق آخر طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية "كان غيرك أشطر"، و الأغنية من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.
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