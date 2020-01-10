جيليان أندرسون تحتفل بالعرض الخاص للموسم الجديد من Sex Education



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل، الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.



وشارك جيلينا في الاحتفال بالعرض الخاص للمسلسل، نجماته الشابا إيما مكي وأيمي لو وود، اللائي حضرن بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء للعرض.



وأقيم العرض الخاص للمسلسل بقاعة العرض السينمائي البريطانية Genesis Cinema، وكانت إطلالتها الذهبية لافتة لأنظار الحاضرين، من عشاق أدوارها الكلاسيكية الشهيرة مثل دورها بسلسلة أفلام "إكس فايلز".



وتجسد جيليان بالمسلسل دور والدة شاب يدعى أوتس، وتدعى شخصيتها، الطبيبة جين ميلبورن، وعرفت بأنها طبيبة نفسية متخصصة في علاج الأمراض النفسية المتعلقة بالجنس.



احتفلت النجمة البريطانية القديرة جيليان أندرسون بالعرض الخاص للموسم الثاني من مسلسل نتفليكس المثير للجدل Sex Education.