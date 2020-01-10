الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين في حادث سير بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين أصيبوا بعدما صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة، حال عبورهم شارع الحجاز، بمنطقة مصر الجديدة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.



وكما أمرت النيابة، بالتحفظ على السيارة المتضررة، وعرضها على مهندس فني لفحصها، واستمعت لأقوال قائدها، للوقوف حول أسباب الحادث.



وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها إصابة 3 أشخاص، في حادث سير، بشارع الحجاز، بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين قيام سائق سيارة ملاكي، بدهس 3 أشخاص، حال عبورهم الطريق، وتم الدفع بـسيارتي إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى العام، لتلقي العلاج.



وألقى الأمن، القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

