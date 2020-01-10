Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين في حادث سير بمصر الجديدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين أصيبوا بعدما صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة، حال عبورهم شارع الحجاز، بمنطقة مصر الجديدة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكما أمرت النيابة، بالتحفظ على السيارة المتضررة، وعرضها على مهندس فني لفحصها، واستمعت لأقوال قائدها، للوقوف حول أسباب الحادث.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها إصابة 3 أشخاص، في حادث سير، بشارع الحجاز، بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين قيام سائق سيارة ملاكي، بدهس 3 أشخاص، حال عبورهم الطريق، وتم الدفع بـسيارتي إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى العام، لتلقي العلاج.

وألقى الأمن، القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

نجم برشلونة يلمح لإنتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ 39 دقيقة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن الموجة الباردة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

التحقيق في واقعة إصابة مسن إثر حادث مروري أعلى الطريق الدائري

السجن 7 سنوات لسائق النقل المتسبب في دهس ضابطي كمين العياط

النيابة تحقق مع السائق المتسبب في حادثة دهس مواطن بالمقطم

النيابة تحقق في مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بالمقطم

إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أثناء عبورهم طريق الفيوم الصحراوي

"كانت تحمل طفلها".. دفن جثة سيدة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق بأوسيم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:36 ص

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

08:23 ص

تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

09:06 ص

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status