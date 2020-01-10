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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-1-2020 في سوق العبور

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:43 ص
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أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10 - 1 - 2020 في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم  بين 2 –.5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
 
وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات . 


أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

سجل سعر البرتقال 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
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