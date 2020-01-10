



أسعار الخضروات اليوم





شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10 - 1 - 2020 في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق وجاءت على النحو التالي:





استقرت أسعار الطماطم بين 2 –.5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .









أسعار الفاكهة اليوم الجمعة



