جولة منتصف الليل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد حي أول "صور"





ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس مارون إسحاق، الخبير الاستشاري للتخطيط المروري، ومحمد علي، رئيس حي أول الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وجاء ذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد من الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لأفتتاح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة المقرر أن يتم افتتاحها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة ودخولها للخدمة والتشغيل الفعلي.



وتضمنت الجولة تفقد طريق البلاجات السياحي، ومناقشة واستعراض مقترحات تطوير وتوسعة ميدان الملك فهد بمنطقة التعاون وإجراءات بعض التعديلات الفنية لتهيئة وتوسعة الحارات المرورية وتيسير حركة المركبات واستيعاب الكثافة المرورية بتلك المنطقة، وذلك استكمالا لخطة التطوير والتوسعة ورفع كفاءة المحاور المرورية.



وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من إعداد المقايسات اللازمة والرسومات الهندسية ومراجعتها فنيا بمعرفة الاستشاريين والمتخصصين للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية.





كما تفقد المحافظ ومرافقوه، كوبري حفني، على طريق البلاجات وناقش مقترحات تطوير وتوسعة ورفع كفاءة منطقة الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة لمسة جمالية لموقع الكوبري.



وأكد المحافظ، على المسؤلين، أهمية المتابعة الدورية للكورنيش والممشى والطريق كاملا والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة بالكامل وعدم السماح على الإطلاق بظهور أي صورة من صور الإشغالات أو ما يشوه المظهر الحضاري لتلك المنطقة باعتبارها المتنفس لأهل الإسماعيلية وقبلة الزائرين من مختلف المحافظات.



وشدد المحافظ، على سرعة استكمال تنفيذ خطة المحافظة لأعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لجميع الميادين والطرق الرئيسية والمحاور المرورية والعمل على استعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.



تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الشوارع والميادين بحي أول المحافظة، بعد منتصف الليل.