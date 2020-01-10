اليوم.. قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف وقطع المياه في مناطق (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم) وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11/1/2020، وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب.





وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة .



