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اليوم.. قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 12 ساعة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:23 ص
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف وقطع المياه في مناطق (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم) وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11/1/2020، وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
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محافظة الجيزة فيصل شركة مياه الشرب جزيرة الدهب الهرم ومتفرعاته الهرم الطالبية

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