برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني، لايمانع انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق الكاتالوني، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.





وذكرت صحيفة ‘‘الديسمارك‘‘ الإسبانية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أن اللاعب الفرنسي يمكن أن يكون بديلًا للثلاثي، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني سيوافق على بيع جناح الفريق إلى الريدز، في حالة تلقي عرض مقابل 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).





ولم يشارك اللاعب الفرنسي سوى في 9 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الجاري في كل البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا فقط.





وانضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا إلى صفوف البرسا في صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو.





ويواجه ديمبلي مستقبلًا غامضًا في برشلونة، في ظل إصابات اللاعب المتكررة وغيابه لفترة طويلة عن الفريق، حيث ينتهي عقده مع النادي في صيف عام 2022.



ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن الريدز يملك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، حيث يمكنه توسيع فارق النقاط إلى 16 نقطة.