Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني، لايمانع انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق الكاتالوني، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ‘‘الديسمارك‘‘ الإسبانية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أن اللاعب الفرنسي يمكن أن يكون بديلًا للثلاثي، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني سيوافق على بيع جناح الفريق إلى الريدز، في حالة تلقي عرض مقابل 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).

ولم يشارك اللاعب الفرنسي سوى في 9 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الجاري في كل البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا فقط.

وانضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا إلى صفوف البرسا في صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو.

ويواجه ديمبلي مستقبلًا غامضًا في برشلونة، في ظل إصابات اللاعب المتكررة وغيابه لفترة طويلة عن الفريق، حيث ينتهي عقده مع النادي في صيف عام 2022.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن الريدز يملك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، حيث يمكنه توسيع فارق النقاط إلى 16 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن الموجة الباردة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يلمح لإنتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ 38 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:36 ص

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

08:23 ص

تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

09:06 ص

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status