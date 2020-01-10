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المرور تعلن حالة الطوارئ

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:22 ص
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المرور
المرور
داليا عادل
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين.

وجاء ذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار، وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق.

وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور.

كما شملت نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح.
وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال على الإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

كما تنسق الإدارة مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

وفي حالة ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق، وطالبت إدارة المرور جميع السائقين بتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامي في الوضع المنخفض وانعدام الرؤية.
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