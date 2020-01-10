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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:02 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"


شبيبة القبائل ضد الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.



الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"
شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

الحزم ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.



التعاون ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.



النصر ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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