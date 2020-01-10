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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر مجاناً الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث ينزل فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضيفاً ثقيلاً للغاية على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، من أجل مواجهة العملاق المصري فريق الزمالك الساعي لتعزيز موقفه في المجموعة الأولى. وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد المقرر إقامتها في إطار رابع جولات مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان فريق الزمالك قد اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد في الجولة الماضية من دور المجموعات،.
آخر استعدادات زيسكو يونايتد لمُباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا تابع لايف مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر، حيث يدخل فريق زيسكو يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق زيسكو يونايتد في المباراة القادمة مضيفه فريق كون في بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم. وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق زيسكو يونايتد ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق زيسكو يونايتد مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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