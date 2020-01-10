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يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق زيسكو يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق زيسكو يونايتد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق زيسكو يونايتد في فخ التعادل في مباراتين.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق زيسكو يونايتد في الفترة الماضية، نجح فريق زيسكو يونايتد في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق زيسكو يونايتد خمسة أهداف في مرماه.

وتعرض فريق زيسكو يونايتد إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق فورست رينجرز بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.

ويتواجد فريق زيسكو يونايتد في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم، حيث نجح فريق زيسكو يونايتد في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.
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