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ترامب: كنا مستعدون للحرب مع إيران.. ولهذا السبب لم نفعل

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:55 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده كانت مستعدة للحرب مع إيران، عندما أطلقت الأخيرة 16 صاروخًا على قواعد عسكرية في العراق، إلا أن واشنطن لم تفعل ذلك لأنه لم يقتل أحد في هذه الهجمات.

وحسب موقع العربية، فقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي، الجمعة، أمام تجمع انتخابي بـ" توليدو" في أوهايو.

ولفت إلى أن إدارته لم تُخبر لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، خشية أن تتسرب هذه المعلومات، موضحا: "أنه لو علم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، بالضربة التي وجهت لسليماني، لكان سربها لوسائل الإعلام قبل تنفيذها."

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قادة الحش الشعبي في العراق، عقب اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد.

وأعلنت إيران في وقت سابق عن استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية هذه الهجمات.
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الكلمات المفتاحية

ترامب اخبار إيران

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