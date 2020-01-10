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«شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر رابط ماتش zamalek يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة. آخر استعدادات الزمالك لمُباراة زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا تابع لايف مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك ثلاثة أهداف في مرماه. ونجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب غزل المحلة. ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة أمام فريق زيسكو يونايتد بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد. ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 21 نقطة في رصيده بعدما خاض 11 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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