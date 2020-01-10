مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الزمالك عن الاقتراب أكثر من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حينما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الزمالك عن الاقتراب أكثر من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حينما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويخوض الفارس الأبيض المواجهة وسط معنويات مرتفعة بعد انتصاراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفارس الأبيض المواجهة وسط معنويات مرتفعة بعد انتصاراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.