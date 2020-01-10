مشاهدة بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد الأراضي الجزائرية وتحديداً أرضية ملعب الأول من نوفمبر قمة مغاربية من العيار الثقيل، من خلال استضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020.

مشاهدة بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد الأراضي الجزائرية وتحديداً أرضية ملعب الأول من نوفمبر قمة مغاربية من العيار الثقيل، من خلال استضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020.

فريق الرجاء البيضاوي قد فاز في الجولة الماضية على فريق شبيبة القبائل بثنائية نظيفة، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق الرجاء البيضاوي قد فاز في الجولة الماضية على فريق شبيبة القبائل بثنائية نظيفة، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.