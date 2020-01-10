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نجم برشلونة يلمح لإنتقاله إلى ريال مدريد

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:34 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
ريهام عبد المحسن
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ألمح كارليس ألينيا نجم ريال بيتيس والمعار من برشلونة إلى إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في المستقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كارليس ألينيا انتقل إلى صفوف ريال بيتيس لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي وذلك من أجل أن يحصل على فرصة للعب بشكل منتظم في ظل خروجه من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألينيا من مواليد إقليم كاتالونيا وترعرع في مدرسة لاماسيا قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في برشلونة وعلى الرغم من ذلك رفض قطع الطريق نهائياً بشأن فكرة انضمامه إلى ريال مدريد ملمحا أنه قد يحدث أي شيء في عالم كرة القدم على الرغم من تأكيده على أنه لا يفكر في ذلك.

وقال ألينيا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"كرة القدم في النهاية تدور كثيراً، لا تعرف أبداً ماذا سيحصل، بالطبع هو الفريق المنافس ولقد كنت في برشلونة طوال حياتي".

واختتم ألينيا تصريحاته قائلاً :"لكن قد تعلمت أن لا أقول مستحيل لأن كرة القدم تدور عدة مرات لكن من الواضح أنه الفريق المنافس ولا أفكر بالذهاب إلى ريال مدريد".
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