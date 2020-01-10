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نجم آياكس يعود لحسابات ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:33 ص
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لاعبي_اياكس
لاعبي_اياكس
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية عالمية فرنسية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيعيد ترتيب حساباته بشأن إمكانية ضم الهولندي فان دي بيك نجم وسط آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع Le10sport الفرنسي أن ريال مدريد يتابع منذ عدة أشهر نجم خط وسط آياكس بشكل جدي ويخطط من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آياكس أصبح مهدداً بفقدان فان دي بيك ليلحق بالثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بعد رحيلهما مطلع الموسم الحالي لصفوف فريقي برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

وذكر موقع le10sport الفرنسي أن إسم فان دي بيك تردد بقوة داخل قلعة ريال مدريد منذ فترة طويلة لكن في النهاية دخل فريق أوروبي آخر في مفاوضات لضم النجم الهولندي.

وكشف الموقع الفرنسي نقلاً عن شبكة ESPN العالمية التي أكدت بأن مانشستر يونايتد سبقوم بخطف فان دي بيك للحصول على توقيعه في يناير، حيث يرغب أولي جونار سولشاير في ضم نجم وسط آياكس.

وألمح الموقع الفرنسي أن دخول مانشستر يونايتد في الصفقة سيجعل ريال مدريد يضطر لإعادة حساباته مرة أخرى تحسباً لحسم الأمر في يناير الحالي.
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