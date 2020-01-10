نجم آياكس يعود لحسابات ريال مدريد في الميركاتو الشتوي



وذكر موقع le10sport الفرنسي أن إسم فان دي بيك تردد بقوة داخل قلعة ريال مدريد منذ فترة طويلة لكن في النهاية دخل فريق أوروبي آخر في مفاوضات لضم النجم الهولندي.



وكشف الموقع الفرنسي نقلاً عن شبكة ESPN العالمية التي أكدت بأن مانشستر يونايتد سبقوم بخطف فان دي بيك للحصول على توقيعه في يناير، حيث يرغب أولي جونار سولشاير في ضم نجم وسط آياكس.